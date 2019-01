Encerrada buscas por mãe e filho desaparecidos em rio no Amazonas

Barreirinha (AM) - O Corpo de Bombeiros encerrou as buscas por Raissaenilda Carvalho da Silva, de 25 anos, e pelo filho dela Pietro Carvalho da Silva, de apenas 3 anos. Mãe e filho desapareceram após naufragarem próximo ao Paraná do Ramos, Zona Rural de Barreirinha (331 quilômetros de Manaus) , na última terça-feira (22). A mulher estava grávida.

Os trabalhos foram encerrados na tarde da última sexta-feira (25). De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam), mesmo após intensas buscas não foi possível localizar os corpos.

Ao todo, foram quatro dias de buscas. Segundo os bombeiros, o braço de rio onde a canoa naufragou é muito largo, além de ser profundo e ter bastante correnteza, o que dificulta a ação dos mergulhadores.

O naufrágio

A vítima, acompanhada do esposo, e mais duas pessoas viajavam de Barreirinha para a comunidade Estácio da Brasília, distante cerca de uma hora de viagem da sede do município, quando há poucos minutos da “boca do Estácio” começou um vento muito forte e a canoa que viajavam não suportou a ventania e naufragou.

Família vai continuar as buscas

O pai de Raissaenilda, o agricultor Raimundo Duarte, disse que a família com a ajuda de amigos continuará as buscas até que os corpos sejam encontrados e tenham um sepultamento digno.

