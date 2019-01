Mulher morre após perder controle de moto e bater em muro na Compensa

Manaus – Após perder o controle da motocicleta que conduzia, Ana Cláudia Rafael, de 35 anos, morreu na manhã deste domingo (27). O acidente aconteceu por volta das 6h, na rua Guanapuris (antiga avenida Ipase), no bairro Compensa 1, Zona Oeste de Manaus.

Ana Cláudia plotava uma motocicleta modelo Honda/CB 250F Twister, de cor branca. Segundo populares, ela estava sozinha no momento do acidente e teria perdido o controle da moto ao fazer uma curva.

O veículo subiu a calçada de uma distribuidora de bebidas e bateu no muro de um reservatório de água da concessória Águas de Manaus. Com a colisão, a mulher foi arremessada na via.

Ana Cláudia usava capacete de segurança, mas morreu na hora por conta dos graves ferimentos. O cunhado da vítima, Silvio Roberto, de 66 anos, foi ao local do acidente e reconheceu o corpo. "O que fiquei sabendo é que ela estava sozinha e voltava de uma casa de festas nas proximidades”, disse o cunhado da vítima.

Amigos da vítima relataram à reportagem que Ana Cláudia estava voltando de uma casa de show, localizada na avenida São Jorge, na Zona Oeste. Eles não informaram se Ana Cláudia havia ingerido bebidas alcoólicas.

Uma equipe da perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), realizou os procedimentos com coletas de dados e informações do acidente.

As causas do acidente devem ser investigadas pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat). O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML).

