Motorista de app dorme ao volante, colide e derruba árvore em Manaus

Manaus – Três pessoas ficaram feridas em um acidente de carro na manhã deste domingo (27). O acidente aconteceu por volta das 9h na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. As vítimas foram levadas para o hospital.

Segundo a polícia, o motorista de transporte por aplicativo Carlos dos Anjos, de 30 anos, conduzia o veículo modelo Renault/Sandero, de cor prata, quando perdeu a direção e bateu em uma árvore, que foi arrancada devido a colisão.

Com o impacto, o automóvel ficou com a parte frontal parcialmente destruído. Para a polícia, provavelmente, o motorista estava trafegando em alta velocidade e teria dormido ao volante.

Além do motorista, duas mulheres tiveram ferimentos pelo corpo. Todos os ocupantes do carro foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o Hospital e Pronto-Socorro (PS) João Lúcio, no bairro São José, na Zona Leste. Não há informações do estado de saúde das vítimas.

