Táxi capota e deixa dois feridos em acidente na AM-070

Manaus - O capotamento de um carro modelo Cobalt deixou duas pessoas, de 25 e 27 anos, feridas na tarde deste domingo (27), no km 77, da Rodovia Manoel Urbano (AM-070). O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) foi acionado para a ocorrência e prestou socorro às vítimas que sofreram leves escoriações.

De acordo com o Corpo de Bombeiro, as duas vítimas estavam conscientes, entretanto com o psicológico bastante abalado, mas não aparentavam estarem com maiores problemas motores.

Apenas uma das vítimas foi levada para o Hospital de Manacapuru. Ela estava em estado de choque e precisava receber atendimento médico.

O condutor do veículo explicou para os bombeiros que estava em velocidade aproximada de 80 km/h, quando teria desviado de um motociclista que estava saindo de um ramal.

Ainda conforme os Bombeiros, após desaviar da moto, o condutor do táxi acabou perdendo o controle do veículo e capotou diversas vezes. O carro saiu da pista e caiu em uma área de barro.

Os ocupantes do carro estavam com cinto de segurança e foram protegidos pelo airbag do veículo, acionado durante o forte impacto.

