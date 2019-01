Adutora rompe na Alameda Cosme Ferreira

Manaus - Uma adutora se rompeu na tarde deste domingo (27), na Alameda Cosme Ferreira, nas proximidades do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. O serviço da concessionária, responsável pelo fornecimento de água na cidade, deve ser finalizado no fim da noite de hoje.

Em nota, a Águas de Manaus informou que está atuando para corrigir o vazamento em tubulação o mais rápido possível. A concessionária agradece a compreensão da população e destaca a importância do registro das ocorrências que necessitem atuação da empresa, nos canais oficiais de relacionamento com o cliente.

Uma equipe do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) está no local orientando os condutores que passam pela avenida a buscarem vias alternativas devido a interdição de uma das faixas.

Leia mais:

Mulher morre após perder controle de moto e bater em muro na Compensa

'Lukinha' morre no hospital após ser baleado na Vila da Prata