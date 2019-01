Multa doeu no bolso? Veja para onde vai o dinheiro das infrações no AM

Manaus - Na correria do dia a dia, quem tem carro acaba, de certa forma, se descuidando de alguma Lei de Trânsito e estaciona em local proibido, esquece do cinto de segurança, ultrapassa o sinal vermelho ou usa o celular enquanto está no volante. E quando se menos espera, chega uma multa no seu endereço, com um valor que você não sabe como vai pagar, visto que o orçamento do mês já está apertado. Mas você já parou para pensar para onde vai o dinheiro arrecadado com multas de trânsito no Amazonas?



O músico Gabriel Brandão, de 23 anos, foi um dos que acabou se descuidando e tomando uma multa por não usar cinto de segurança. A infração é considerada grave, com desconto de 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e multa no valor de R$ 195,23.

"Achei que foi uma multa bem injusta, porque estava andando sem cinto em uma ocasião muito corriqueira, que não precisava. Nunca entendi bem o porquê, mas nunca soube questionar o Detran a respeito das multas. Não faço ideia pra onde vai o valor das multas e acredito que isso é pouco informado ao público", afirma.

O baterista Gabriel Brandão tomou uma multa por dirigir sem cinto de segurança | Foto: Arquivo pessoal/Gabriel Brandão

Como Gabriel, o estudante Jorge Oliveira, de 21 anos, também tomou uma multa por descuido. Mas no caso dele, foi um pouco diferente: a multa foi aplicada no Centro de Manaus, por uso de celular ao volante. A infração é classificada como gravíssima, com desconto de sete pontos na CNH e multa de R$ 283,47.

"Nunca tive muita curiosidade ou interesse de saber para onde vai esse valor. Achava que era para a manutenção das vias públicas, mas pelo visto não é", completa.



Entenda como funciona

Quando uma multa é aplicada, o primeiro documento que chega ao endereço do titular do veículo é a Notificação de Autuação. O documento mostra o exato local, data e hora onde aconteceu a infração e a sua descrição, além de especificar se ela é leve, média, grave ou gravíssima, o valor da multa e a quantidade de desconto de pontos na CNH.

A partir daí, o condutor deve se apresentar em um determinado prazo ao Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), para assumir a multa. Em caso da não apresentação, a multa chega diretamente no endereço do dono do veículo, conforme o registrado no Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

As multas

Em 2017, o Detran-AM aplicou um total de 44.232 multas de trânsito, número que caiu para 42.317 em 2018, segundo dados da própria instituição. Em reais, o total de multas aplicadas em 2017 corresponde a R$ 7.041.850,82, e mesmo com o valor de 2018 ainda não sendo divulgado pelo setor de Estatísticas do Detran, a estimativa é que o valor fique na faixa de R$ 6 milhões.

O dinheiro da multa vai para onde mesmo?



De acordo com a Lei 9.503/1997, o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o valor arrecadado em multas deve ser aplicado de duas formas: 5% do valor deve ser destinado ao Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito, e os outros 95% devem ser aplicados em sinalização, engenharia de tráfego, engenharia de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito.

Diretor do detran Rodrigo de Sá informou que a maior quantidade de multas se refere a falta de licenciamento | Foto: MARCIO MELO





Quem mais pegou multa?

Entre a maior quantidade de multas, está a condução de um veículo que não esteja devidamente licenciado. Em 2017, foram registradas 10.689 multas, número que despencou para 9.061 em 2018. Ainda assim, de acordo com o diretor-presidente do Detran, Rodrigo de Sá, o número não reflete uma condição de regularidade da frota.

"É algo positivo, mas existe um alto índice de inadimplência. Só na capital, há um índice de 42% de inadimplência de licenciamento, contra 68% no interior. É uma queda brusca, mas ainda é a maior causa de autuações de trânsito", afirma.

Andar sem cinto de segurança é considerada uma infração grave, com desconto de 5 pontos na CNH e multa de R$ 195,23 | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

Burocracia que leva à desobediência



No entanto, enquanto algumas multas caem, outras sobem. Em 2017, o Detran aplicou 3.865 multas relacionadas à condução de veículo sem CNH. Número subiu para 4.124 em 2018.

Segundo Rodrigo, o número sobe porque muitos motoristas ainda não querem passar pelo processo de formação de condutores ou acham que não precisam passar.

"É um processo demorado, burocrático, que exige que você preencha alguns documentos, fazer as aulas teóricas e práticas. Muitas vezes, as pessoas acabam não passando na primeira vez e precisam fazer o reteste. Há quem ache que, por ter a prática de dirigir, não precisam passar por esse processo. Há também o caso de outras pessoas andando com CNH suspensa, cassada ou fora de validade".

Se muitos creditam o fato de não andar com CNH às taxas exorbitantes cobradas pelos Centros de Formação de Condutores (CFCs), as autoescolas, Sá aponta que os preços são regulados pelo mercado, mas ainda assim, Manaus é uma das capitais com a menor mensalidade, se comparada com o restante do Brasil.

"No Rio Grande do Sul, a média de preços é de R$ 2.500 a R$ 3.500, e aqui no Amazonas, fica em torno de R$ 1.500. Quem regula o preço do pacote para a formação de condutores para a categoria B, por exemplo, é o próprio mercado. O que o Detran tem como parâmetro são as taxas, que já estão incluídas, e posso garantir que temos as menores taxas de licenciamento ou habilitação de todo o país. Com relação a isso, estamos bem em relação ao Brasil", salienta.

Educação

O diretor-presidente do Detran aponta que o valor das multas, conforme a redistribuição legal, é restituir um investimento na educação de trânsito e nas melhorias do sistema de educação.

"É uma forma de contrapartida à sociedade diante do comportamento de um infrator", esclarece.

Sá também ressalta que o trabalho que o Detran continuará fazendo, além da repressão e da fiscalização, é o da prevenção e o da educação digital no trânsito.

"É importante reprimir e fiscalizar, porque é assim, por exemplo, que conseguimos impedir que um irresponsável conjugue bebida alcoólica e volante e cause um estrago. Mas também é importante prevenir e investir na educação no trânsito para conscientizar a população", completa.

