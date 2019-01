Acidente na Constantino Nery deixa pedestre ferida nesta segunda (28)

A vítima teve apenas escoriações | Foto: Divulgação

Manaus - Um acidente de trânsito deixou uma mulher, de 32 anos, ferida, na tarde desta segunda-feira (28), na avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. A vítima foi socorrida e levada para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Alvorada, localizado na Zona Centro-Oeste.

De acordo com policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava atravessando a via quando foi atropelada por um motociclista. Ainda não se sabe se o condutor do veículo avançou o sinal vermelho.

A vítima teve apenas escoriações. O caso foi repassado para o 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), responsável pela área, e o motociclista foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos sobre o acidente.

