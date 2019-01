Manaus voltará a ter 'corujinhas' e multas podem ser parceladas em 12X

Manaus - Os manauaras que ainda não pagaram as multas de trânsito podem, a partir desta segunda (28), parcelar a conta no Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans). Além dessa novidade, a capital vai ter radares de trânsito, mais conhecidos como "corujinhas", até final de 2019.

O anúncio das notícias foi feito pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, junto com o diretor-presidente do Manaustrans, Franklin Pinto. A nova opção oferece a divisão das parcelas em até 12 vezes no cartão de crédito de qualquer bandeira.



A operação já é realizada em fase de testes no setor de Atendimento do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans). No mesmo setor, o condutor também terá acesso a informações de outras pendências financeiras referentes ao veículo, como impostos e taxas não pagas.

Os débitos são apresentados ao condutor que poderá incluir o valor total nas parcelas do cartão de crédito. Os juros do parcelamento no cartão de crédito serão de 3% ao mês.

"O nosso objetivo é que os motoristas devedores limpem as dívidas em suas carteiras e dirijam tranquilos. Os recursos arrecadados vão servir para dar aula sobre o trânsito, investidos na engenharia de trânsito que facilite o tráfego de veículos em Manaus e educação de trânsito. Os recursos também são disponibilizados para ações em escolas municipais e até para as estaduais”, diz o prefeito de Manaus.

O Manaustrans fica localizado na avenida Urucará, bairro Cachoeirinha, zona Sul de Manaus, de segunda a sexta, das 08h às 14h.

Fiscalização de velocidade com radar

Desativados desde abril de 2015, os radares de trânsito vão ser reativados até o final do ano. Vias como avenida das Flores, Govenador José Lindoso (das Torres) e Nathan Xavier serão contempladas.

“Não queremos tornar Manaus um Big Brother. Queremos reduzir a velocidade média dos automóveis. Nós podemos fazer isso usando um determinado número de pontos. O mais importante é escolher o número certo e os pontos vitais para a redução de velocidade", destaca Arthur Neto.

Conforme conta o diretor-presidente do Manaustrans, Franklin Pinto, o valor total em dívidas de multas corresponde a R$ 115 milhões. Ele relatou ainda que houve redução em fatalidades de trânsito.

“A nossa intenção é favorecer as pessoas que queiram regularizar suas dívidas uma opção para deixarem a inadimplência. Além disso, nós queremos investir em fiscalização e sinalização. Nossa intenção não é arrecadar e sim garantir a segurança no trânsito. Tanto que o ano de 2018 foi um sucesso para nós, conseguimos reduzir 12 fatalidades em relação a 2017”.

Viaduto e passagem de nível

Arthur aproveitou para falar sobre infraestrutura. Segundo ele, a prefeitura de Manaus vai construir uma passagem de nível e um viaduto. As duas obras serão construídas em vias com grande fluxo de veículos, uma delas é a avenida Constantino Nery e a outra será no conjunto Manoa, situado na zona Norte de Manaus.

“Com um viaduto fica mais fácil para entrar e sair. Melhora bastante o fluxo e Manaus merece”.

