Homem fica preso e duas mulheres feridas em acidente de trânsito no AM

Manaus - Um homem e duas mulheres ficaram feridos durante um acidente de trânsito, no cruzamento da avenida Major Gabriel com rua Tarumã, na Praça 14, Zona Sul de Manaus. O condutor do veículo modelo gol ficou presos às ferragens e precisou ser retirado pelos bombeiros. Todas as vítimas foram encaminhadas para unidades hospitalares da capital.

De acordo com o taxista José Duarte, o motorista do veículo modelo gol estava dirigindo em alta velocidade quando ultrapassou o sinal vermelho e causou a colisão com um outro carro modelo Sandero, na noite desta segunda-feira (28).

"Todo mundo viu o cara ultrapassar o sinal vermelho. Isso é recorrente aqui nesse cruzamento, sempre acontece muitos acidentes. Os moradores, principalmente, estão acostumados a essa prática de furar a sinalização", explicou o Duarte.

Os bombeiros foram acionados para retirar o homem que ficou preso nas ferragens após a colisão. A vítima foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levada para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste.

As duas mulheres também foram socorridas pelo Samu e levadas para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul Manaus. O estado de saúde das vítimas não foi informado pelos paramédicos das ambulâncias.

