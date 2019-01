Vídeo: Assédio sexual nos ônibus terão penas mais severas no AM

Só em 2018, a delegacia da mulher no Amazonas registrou 99 casos de importunação sexual, em 2017 foram 79 | Foto: TV Em Tempo

Manaus - Muitas mulheres que utilizam transporte coletivo, não se sentem à vontade para fazer uma viagem tranquila, precisam estar atentas a possíveis abusadores.

Quem praticar assédio ou importunação sexual a mulheres em ônibus do sistema de transportes, pode pegar de um a cinco anos de prisão, conforme determinação de uma lei, de setembro do ano passado.

Só em 2018, a Delegacia da Mulher no Amazonas registrou 99 casos de importunação sexual, em 2017 foram 79. Os números mostram que a prática abusiva tem aumentado, mas as denúncias ainda são baixas e não correspondem à realidade.

Para combater esse tipo de crime, o estado determinou que as empresas de ônibus, fixem cartazes com o alerta de prevenção de abuso sexual a mulheres. A lei foi sancionada no dia 18 de janeiro deste ano, as empresas receberam um prazo de 90 dias para aderir a iniciativa, caso haja descumprimento da nova lei. A multa pode chegar a 20 mil reais.

Os cartazes devem ter orientações sobre como proceder e registrar informações para identificação do agressor.

Denúncias devem ser feitas através dos números 190/180/181.

