Perigo: Choque elétrico mata 102 pessoas no Amazonas

Manaus - Nem sempre é dada a atenção necessária para cuidados que as pessoas devem ter com a eletricidade. A falta de atenção pode gerar grave acidente e até levar a morte. Ao longo dos últimos três anos, o Amazonas registrou 102 casos de vítimas fatais por exposição à corrente elétrica, sendo que em 2016, foram 32 casos. No ano seguinte, 37 e em 2018 registraram 33. Os dados são do Núcleo de Sistema de Informações da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

A estudante Larissa Cristina Rodrigues perdeu o tio Samarone Rodrigues, em 2015. Ela contou que o tio estava consertando a fiação elétrica da casa dele quando levou choque elétrico. “Meu tio de 39 anos teve uma parada cardíaca por conta de uma descarga elétrica. Ele entendia bastante de questões elétricas, mas acabou falhando em algo”.

A dona de casa Elizangela Pereira teve o sobrinho François Pereira vítima de descarga elétrica. François era eletricista por mais de 10 anos. Ele morreu enquanto ajeitava a fiação elétrica da casa dos tios. “Meu sobrinho era muito prestativo, resolveu ajudar a fiação da casa dos meus irmãos quando caiu houve um choque elétrico e em seguida caiu da laje”.

Pesquisa

Uma pesquisa anual detalhada da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel) mostrou que em 2017, o Amazonas teve 13 casos de vítimas fatais de choques elétricos.

Já em casos de incêndios, foram 18 sinistros e uma morte gerada por curto-circuito no estado. Dentro da região Norte o Amazonas lidera os casos de incêndios. Na região Norte foram 12 descargas atmosféricas (raios) e seis mortes.

Ainda de acordo com a Abracopel o total geral de mortes por acidentes de origem elétrica como choque elétrico, incêndios por curto-circuito e descargas atmosféricas no Brasil em 2017 foi de 1387 mortes. Já em 2013 foi de 1038 casos, um aumento de 33,6% entre 2013 e 2017.

Para a Abracopel, são 218 mortes por choques elétricos em ambientes residenciais e 181 casos em rede aérea de distribuição mostram que faltam mais orientações à população.

“Mais uma vez queremos chamar a atenção para as duas principais localizações dos acidentes de origem elétrica - a rede aérea e os ambientes residenciais, porém este ano com um agravante: o número de acidentes em ambientes residenciais aumentou significativamente ultrapassando, e muito, os acidentes em rede aérea”, diz o presidente da Abracopel, Gilberto Alvarenga.

Cuidados com a rede elétrica podem salvar vidas

Muitos acidentes ocorrem por falta de informação e cuidados envolvendo a segurança na rede elétrica. A Eletrobras Distribuição Amazonas alerta sobre alguns cuidados que se devem ter com a rede elétrica. ]

Ações como subir em postes é muito arriscado, somente os colaboradores da empresa que distribui energia elétrica podem fazer serviços na rede elétrica.

Utilizar varas de bambu ou madeira para levantar cabos para a passagem de veículos e equipamentos é perigoso e pode causar acidentes graves. Confira as dicas:

1 – Soltar pipas/papagaios somente em locais abertos e bem longe da rede elétrica, como parques, praias e campo de futebol. Se a pipa enroscar nos fios elétricos, não tente tirá-la de jeito nenhum (sua vida é mais importante). Evite também usar o cerol;

2 – Os cabos da rede elétrica podem se partir por diversas causas (vandalismo, pipas, colisões de veículos em postes, dentre outras). Mesmo partidos, os cabos podem estar energizados e provocar acidentes graves. Por isso, nunca toque em um cabo partido;

3 – Em caso de colisão de veículo em um poste de rede elétrica, não se aproxime do local, pois os cabos elétricos poderão estar caídos no solo, sobre cercas, residências ou ainda sobre veículos. Neste caso, não saia do carro até que chegue o corpo de bombeiros. Se houver incêndio, salte do carro com os dois pés juntos, o mais longe possível, não tocando nas partes da lataria do veículo;

4 – Roubar/furtar/desviar energia elétrica, além de ser muito perigoso, é crime. Provoca acidentes graves e até fatais. Respeite a lei, evite acidentes e contribua para uma sociedade mais ética. O roubo de energia elétrica também causa danos aos consumidores que pagam suas contas em dia, pois compromete a qualidade do fornecimento de energia.

5 – Em construções ou reformas, mantenha uma distância segura da rede elétrica, principalmente ao movimentar materiais metálicos, como barras de ferro e arames. Consulte sempre um profissional capacitado para este tipo de serviço.

6 – Na instalação ou consertar antenas, cuidado com a rede elétrica. Escolha um lugar afastado dos fios, observando quando o tempo estiver bom, sem chuva. Caso a antena caia na fiação, nunca tente segurá-la ou recuperá-la.

7 – Nunca faça poda de árvores que estiverem próximas ou em contato com as redes elétricas. A poda de árvores é um serviço que deve ser realizado somente por profissionais preparados e qualificados.

8 – Mantenha a distância da rede elétrica ao usar máquinas agrícolas. Esteja sempre atento para evitar acidentes com máquinas agrícolas movimentadas próximas da rede elétrica. E nunca faça queimadas nem deixe a vegetação chegar perto dos fios e postes.





