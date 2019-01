Novo BMW Série 7 é apresentado oficialmente em Xangai

A BMW não economizou grade na Série 7, lançada na China já na linha 2020. A frente do imponente sedã de luxo é toda nova, com destaque inequívoco para a grade, 40% maior em relação à versão anterior, vista antes no SUV X7. De tão chamativa, a peça chamada popularmente de “duplo rim” torna-se o cartão de visita do carro alemão.

O BMW Group apresentou oficialmente o novo Série 7 em Xangai, ressaltando a importância do mercado chinês para o modelo topo de linha da empresa. Em 2018, 44% das vendas globais do Série 7 foram feitas para clientes na China, com 24.500 unidades emplacadas no gigante asiático.

As novidades na Série 7 não se limitam aos detalhes do design e mergulham fundo na motorização do sedã, incluindo uma configuração híbrida. Os motores passaram por atualizações para estarem de acordo com as rígidas normas Euro 6 de emissões. A versão topo de linha M760 mantém o 6.6 V12 de 608 cavalos de potência e 86,6 kgfm de torque.

O BMW Group apresentou oficialmente o novo Série 7 em Xangai | Foto: Divulgação

As outras configurações ganharam o novo 4.4 V8 biturbo com 530 cavalos e 76,4 kgfm de torque, associados à transmissão Steptronic de 8 velocidades com tração traseira e o sistema integral BMW xDrive. Na versão 750i, o novo propulsor faz o carro acelerar de zero a 100 km/h em apenas 3,9 segundos, conforme dados da fabricante alemã.

O modelo híbrido utiliza motor a combustão de seis cilindros em linha com 284 cavalos somado a um elétrico de 114 cavalos, em uma potência combinada de 398 cavalos. Com autonomia no modo 100% elétrico para rodar 58 quilômetros, a versão híbrida acelera de zero a 100 km/h em 4,9 segundos.



Conforme a BMW, as alterações no visual, especialmente na grade e na frente do veículo, foram promovidas para deixar o carro com uma presença mais poderosa. São novos também os faróis de leds mais afilados – dando ainda mais evidência à grade megalômana –, o capô com vincos e os para-lama mais musculosos.

Na parte de trás, uma faixa de luz preenche toda a largura do veículo, ligando as lanternas. O interior tem o novo painel de instrumentos digitais da marca alemã com tela de 12,3 polegadas, já utilizado no Série 8 e no X5, central multimídia com visor de 10,2’’, novos tipos de couro, atualizações no conforto acústico e carga sem fio para smartphones.

As mudanças no visual remetem a poder | Foto: Divulgação

O novo sistema operacional BMW 7.0 permite acesso rápido a configurações e funções, telas personalizáveis e operação multimodal via tela touchscreen, controlador iDrive, botões no volante e controles de voz e por gestos. O BMW Intelligent Personal Assistant atua como uma espécie de navegador de rali para o piloto, controlado por comando de voz.

Três modos de experiência alteram a iluminação da cabine, ar-condicionado, aroma interno, massagem pelo banco e aquecimento e ventilação dos assentos. Há ainda um sistema de condução autônomo capaz de assumir a direção, o acelerador e o freio em determinadas situações.

Sedã mais luxuoso e sofisticado da BMW, o Série 7 continua sendo oferecido em duas variantes de carroceria. A maior tem 5,26 metros de comprimento e a menor, 5,12 metros. A topo de linha, equipada com o motor V12, tem impressionantes 3,21 metros de entre-eixos. O que garante espaço suficiente para conduzir egos de todos os tamanhos no banco traseiro.

