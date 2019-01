Motoristas de aplicativo protestam por preço de gasolina em Manaus

Manaus - Em manifesto contra o sobe e desce do preço da gasolina em Manaus, motoristas de aplicativos realizaram no fim a tarde desta terça-feira (29), manifestação na avenida Djalma Batista, na Zona Centro-Sul da capital. Duas das três faixas da via foram interditadas pelos motoristas.

Conforme George Carvalho, um dos representantes da categoria, não é possível que em todos os postos de combustíveis da cidade seja praticado o mesmo preço. Eles pedem ajuda para que seja realizada uma fiscalização nos estabelecimentos comerciais.

"Como pode um posto ter o mesmo preço que o outro? São donos diferentes, mas que praticam o mesmo preço, isso é um absurdo e um atentado contra o consumidor, que fica sem opção para ter onde abastecer e padece com uma gasolina cara", explicou o motorista de aplicativo e representante da classe.

Durante o período em que a reportagem esteve presente na manifestação, muitos motoristas de carros particulares fizeram buzinaço em apoio aos manifestantes, que devem deixar a via por volta das 19h desta terça.

"É preciso apoiar atitudes como essa, de pessoas que estão lutando para que nós, consumidores em geral não sejamos prejudicados com essa falta de respeito dos donos de postos de combustíveis", alegou o gerente de loja Carlos Roberto, que estava voltando de carro, do trabalho para casa.

No posto de combustível que fica próximo de onde estava acontecendo a manifestação, a gasolina está sendo vendida a R$ 3,79. Procurado pela reportagem, o gerente do local preferiu não comentar o caso e nem se o preço deve permanecer nesse valor ou aumentar.

