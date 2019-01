Internado em hospital de Manaus, homem procura por família

Edmilson Taveira Rios, de 71 anos, está internado no HPS 28 de Agosto | Foto: Divulgação

Manaus - A direção do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto procura pelos familiares do paciente Edmilson Taveira Rios, 71 anos, que está internado na unidade de saúde.

Ele relata ser prático em embarcações, lembra que sempre estava na Feira da Panair, relata ainda ter familiares no município de Manacapuru, mas não tem recordação de onde mora.

Quem tiver informações que ajudem a localizar a família do paciente, pode entrar em contato com o Serviço Social do HPS 28 de Agosto pelo telefone 3643-7139.

