Em Manaus, homem foge de unidade hospitalar e desaparece

Manaus - Deoclides Pereira Mar, 38, está desaparecido desde o dia 22 de janeiro deste ano. De acordo com o irmão dele, Valmir Mar, Deoclides é uma pessoa com deficiência intelectual. No dia em que desapareceu, ele fugiu de uma unidade hospitalar localizada na Zona Leste da capital, onde estava internado.

Valmir disse, ainda, que um conhecido da família afirmou ter visto Deoclides com a cabeça enfaixada no Terminal de Integração 1 (T1), na avenida Constantino Nery, bairro Presidente Vargas, zona sul.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares do desaparecido, ligar para os números: (92) 99907-0128 ou 99120-2334.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

*Com informações da assessoria

