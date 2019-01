Ribeirinho encontra corpo de criança desaparecida após naufrágio no AM

Parintins (AM) – Na tarde desta quarta-feira (30), um ribeirinho que mora no distrito de Terra Preta do Limão, encontrou o corpo do menino Yano Carvalho de Souza, de 3 anos, vítima do naufrágio que aconteceu no último dia 21, quando a canoa que ele e os pais viajavam ficou submersa nas proximidades do lago, que dá acesso à comunidade Brasília do Estácio, Zona Rural de Barreirinha (331 quilômetros de Manaus).

| Foto: Divulgação

O corpo da mãe do garoto, Raizenilda Carvalho de Souza, 25, grávida de cinco meses, continua desaparecido. As buscas pelo garoto e pela sua mãe foram suspensas no final da semana passada.

Segundo a Unidade do Corpo de Bombeiros de Parintins, o local do naufrágio é de difícil acesso e com uma forte correnteza, o que dificultou o trabalho.





Leia mais

Causa da morte de bebê no São Raimundo será investigada pela PC

Mulher morre em acidente de trânsito na avenida das Flores