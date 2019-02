Familiares de vítimas de naufrágio reivindicam atuação dos bombeiros

Manaus - Familiares de Jéssica Caren, de 32 anos, e Luiz Gonzaga, de 21 anos, que estão desaparecidos após naufrágio, na noite do último domingo (27), próximo a Careiro da Várzea (município distante 125 km de Manaus), reivindicam maior atuação do Corpo de Bombeiros nas buscas pelas vítimas. A família está reunida aguardando respostas da corporação desde segunda-feira (28), em uma residência, no bairro São José 2, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a tia das vítimas, a dona de casa Vilma Carvalho, de 60 anos, o Corpo de Bombeiros está com um efetivo pequeno no local e, com isso, a família pede para que as autoridades intensifiquem as buscas.

"Esse é o nosso apelo. O Corpo de Bombeiros deveria iniciar as buscas todos os dias a partir de 8h, porém isso não tem acontecido.

Corpo de Bombeiros

A reportagem procurou a assessoria do Corpo de Bombeiros e, segundo eles, a equipe que está empenhada nas buscas pelos desaparecidos têm iniciado as atividades às 8h da manhã, com pausa para almoço e retornam às 13h.

Ainda de acordo com o órgão, eles trabalham com duas hipóteses, caso as vítimas tenham morrido afogadas, os corpos devem estar flutuando, pois há correnteza na parte em que a embarcação afundou, então, a probabilidade dos corpos estarem no fundo do rio, é mínima.

A segunda hipótese é que as vítimas tenham se salvado e estão em alguma comunidade próxima, já que um dos sobreviventes foi encontrado em uma comunidade distante de 3h do local do acidente.

Entenda o caso

Luiz Gonzaga Fontenelle de Souza Sobrinho, de 21 anos, e Jéssica Karen Carvalho de Souza, de 32 anos, continuam desaparecidos após a canoa em que estavam naufragar na noite do último domingo (27), próximo a Careiro da Várzea (município distante 125 km de Manaus).

O resgate foi acionado por volta de 1h da manhã de segunda-feira (28). Nesta quarta-feira, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou, por meio do setor de comunicação, que as buscas pelos desaparecidos continuam, mas sem sucesso.

Cinco pessoas estavam na embarcação que naufragou no rio. Duas conseguiram nadar até à margem do rio. Uma terceira vítima conseguiu agarrar um tronco próximo a uma comunidade ribeirinha e, após gritar por socorro, foi resgatado com vida.

Familiares das vítimas acompanham as buscas no local e tentam auxiliar no trabalho de localização e resgate dos afogados. O CBMAM ressalta que, em caso de informações sobre o paradeiro das vítimas, é disponibilizado o número 193.

