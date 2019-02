Incêndio destrói quitinete no Tancredo Neves em Manaus

Manaus - Após um curto-circuito na rede elétrica, um incêndio atingiu um quitinete, na noite desta quarta-feira (30), localizado na rua Senador Fábio Lucena, no Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. Os bombeiros foram acionados para a ocorrência por volta das 21h e combateram as chamas.

De acordo com o irmão da vítima, que teve o quarto todo queimado e preferiu não se identificar, explicou que um curto-circuito teria causado as chamas e o fogo destruiu toda a residência.

"Ele [irmão] estava chegando do trabalho e se deparou com essa situação. Os bombeiros já atuaram e conseguiram controlar as chamas. Agora é preciso ver o que podemos fazer para conseguir tudo que foi queimado novamente", disse.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam), duas viaturas foram acionadas para a ocorrência e combateram as chamas que queimaram todo local, no qual havia dois cômodos. Ao todo cinco mil litros de água foram usados. Não houve vítimas.

Os policiais militares da 14a Companhia Interativa Comunitária (Cicom), também foram acionados para a ocorrência, e fizeram o trabalho de segurança da área até a chegada dos bombeiros.

