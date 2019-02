Concerto, exposição e evento geek agitam programação da SEC; confira

Manaus - O primeiro fim de semana do mês de fevereiro tem programação em diversos espaços da Secretaria de Estado de Cultura (SEC). Estão incluídos nessa agenda eventos na Biblioteca Braille do Amazonas e Biblioteca Pública, no Centro Estadual de Convivência do Idoso, no Centro Cultural Usina Chaminé, no Largo de São Sebastião e no Teatro Amazonas. Confira!

Sexta-feira – 1º de fevereiro

Na Biblioteca Braille do Amazonas (avenida Pedro Teixeira, 2.565, Sambódromo, Bloco C, bairro Dom Pedro), a SEC promove o evento “Jogos Sensoriais”, a partir das 13h, com entrada gratuita. De acordo com o gerente da biblioteca, Gilson Mauro Pereira, a atividade é aberta ao público em geral e não somente a pessoas com deficiência visual. O objetivo é estimular o tato, o olfato e o paladar dos participantes.

“Vamos ter atividades dinâmicas, em formato de jogos. A ideia é trabalhar as formas geométricas. Os participantes precisarão encaixar os objetos conforme o formato. Também teremos um jogo por meio do qual eles terão que adivinhar os aromas, em diferentes compartimentos”, detalha.

Na Biblioteca Pública do Amazonas (rua Barroso, nº 57, Centro) volta a ser oferecida a “Bibliotour”, a partir desta sexta-feira, durante o horário de funcionamento do local (9h às 17h). A atividade gratuita leva os visitantes para um tour guiado, com detalhes sobre a história e arquitetura do edifício-sede da Biblioteca. Para participar, basta o visitante ir ao local e solicitar a visita guiada.

No Centro Cultural Usina Chaminé (avenida Lourenço Braga, Centro) terá a oficina de interpretação teatral “Trabalhando o método do Etiud de Stanislavski”, das 14h às 18h, ministrada pelo ator e professor Diogo Ramon, na sexta-feira e sábado.

O método Etiud, do importante encenador russo Constantin Stanislavski, e o processo criativo de cenas de textos teatrais conhecidos, serão trabalhados no encontro.

A inscrição custa R$ 20 (R$ 10 meia) para os dois dias e R$ 10 (R$ 5 meia) para cada dia. Reservas antecipadas podem ser feitas pelo número (92) 99424-2875/ 99613-9544. Os interessados também podem se inscrever chegando 30 minutos antes do início da oficina.

Ainda na sexta-feira, o Centro de Convivência Estadual do Idoso, do bairro Nossa Senhora Aparecida (rua Wilkens de Mato, s/nº), oferece a tradicional Tarde Dançante, com o Bolerão do Ceci, das 14h às 19h. O evento é aberto ao público em geral e tem entrada gratuita.

Sábado – 2 de fevereiro





Às 20h deste sábado, no Teatro Amazonas, a Orquestra de Câmara do Amazonas (OCA) realiza um concerto com obras de Mozart, Villa-Lobos, Claudio Santoro, César Guerra-Peixe e Edmundo Villani-Cortês. O concerto será regido pelo maestro Marcelo de Jesus.

A entrada custa R$ 60 para plateia e frisas e é gratuita para os demais assentos nos três pavimentos.

Domingo – 3 de fevereiro





A partir das 9h deste domingo, o Palacete Provincial (Praça Heliodoro Balbi, Centro) sedia a terceira edição do “Universo Geek”, evento promovido pela SEC, reunindo as diversas linguagens do universo pop, em uma programação intensa. A entrada é gratuita.

As atividades incluem Feira Geek, exposição de venda de arte, exposição de colecionadores, espaço interativo, espaço temático, desfile de Cosplay, estandes, gamers, workshops, palestras e exibição de fã filmes. O público também vai poder conferir personagens, itens e apresentações que fazem alusão ao seriado "Game Of Thrones", além de apresentação de bandas.

Ainda no domingo, a partir das 17h, o Teatro Amazonas apresentará o espetáculo infantil “Sonho Encantado, Princesas e Super Heróis”. O espetáculo combina dança, canto e teatro, para contar a história de Lucy, uma garota apaixonada pelo mundo da fantasia. Durante a narrativa, a menina tem encontros com a Fada Azul, Peter Pan e outros personagens famosos.

O ingresso para o evento custa R$ 50 (R$ 25 a meia) para plateia, frisas e 1º pavimento, R$ 40 (R$ 20 a meia) para o 2º pavimento e R$ 30 (R$ 15 a meia) para o 3º pavimento. A classificação é de 3 anos.

Às 18h, no Largo de São Sebastião, a Companhia Espátodea Trupe realiza mais uma apresentação da peça “Bumba Meu Boi: A Festa Vai Começar”, com acesso gratuito.

“Bumba-Meu-Boi” conta a história da origem de um dos maiores eventos culturais do Brasil, o Festival Folclórico de Parintins, originado do bumba-meu-boi nordestino e tendo como narrativa a lenda de Catirina, uma empregada grávida que, ao sentir um desejo de comer língua de boi, convence seu marido a abater o boi favorito da fazenda de seu patrão.

*Com informações da assessoria.

