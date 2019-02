Bombeiros continuam buscas por casal desaparecido no Amazonas

Manaus -O Corpo de Bombeiros do Amazonas segue as buscas



por duas pessoas desaparecidas após uma canoa naufragar na área da margem direita do rio Solimões, próximo ao município de Careiro da Várzea ( a 23 Km de Manaus).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o quarto dia de buscas começou por volta de 7h30. O resgate para iniciar as buscas por Luiz Gonzaga Fontenelle de Souza Sobrinho, de 20 anos, e Jéssica Karen Carvalho de Souza, de 36 anos, foi acionado por volta de 1h da manhã de segunda-feira (28)

Entenda o caso

Cinco pessoas estavam na embarcação que naufragou no rio. Duas conseguiram nadar até à margem do rio. Uma terceira vítima conseguiu agarrar um tronco próximo a uma comunidade ribeirinha e, após gritar por socorro, foi resgatado com vida. Familiares das vítimas acompanham as buscas no local e tentam auxiliar no trabalho de localização e resgate dos afogados. O CBMAM ressalta que, em caso de informações sobre o paradeiro das vítimas, é disponibilizado o número 193.

Leia mais:

Após 72 horas de naufrágio no AM, buscas por desaparecidos continuam

Canoa naufraga em rio próximo a Manaus e duas pessoas desaparecem

Grávida e filho de 3 anos estão desaparecidos após naufrágio no AM