Agricultor tem membros arrancados por jacaré na Amazônia

Após o sumiço, os familiares e amigos começaram as buscas pelos arredores das comunidades da Zona Rural do Castanho | Foto: Josemar Antunes





O agricultor Lenivaldo Andrade Nogueira, de 50 anos, foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira (31), no lago do Mamuri , sem os membros superiores e inferiores. Pelas características do corpo, os familiares da vítima que ele pode sido morto em um ataque de jacarés. O fato aconteceu no município de Careiro Castanho (distante 88 quilômetros de Manaus).

Ao Portal Em Tempo, a irmã da vítima, Iolene Andrade Nogueira, 58, disse que o agricultor foi visto por populares na última segunda-feira (28), por volta das 11h, com sinais de embriaguez.

"Acreditamos que o Lenivaldo estava lavando peixe quando foi atacado por jacarés, pois nos últimos meses vários desses predadores foram vistos em grande quantidade na região. Alguns chegam a ter aproximadamente cinco metros. Alguns animais domésticos, como ovelhas, galinhas e cachorros, já foram atacados à margem desse lago", disse.

Após o sumiço, os familiares e amigos começaram as buscas pelos arredores das comunidades da Zona Rural do Castanho. Por volta das 14h desta quinta-feira, um vizinho encontrou o corpo boiando no lago. "O corpo estava todo deformado. Ele estava sem os braços e as pernas", disse a irmã.

O corpo de Lenivaldo deu entrada por volta 0h50 desta sexta-feira (1°) no Instituto Médico Legal (IML), onde foi encaminhado ao setor de antropologia.

