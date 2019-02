Águas de Manaus implanta redes de abastecimento na Zona Norte

Ter água na torneira era um pleito antigo dos cerca de 1200 moradores que serão beneficiados com expansão | Foto: Divulgação

Manaus - A Águas de Manaus segue promovendo melhorias no sistema de abastecimento de água tratada da capital amazonense. A concessionária concluiu as obras de extensão e normalização de rede nas comunidades Jardim São Luís e Santa Marta, localizadas no bairro Colônia Terra Nova, na zona Norte de Manaus. Os trabalhos na região começaram em novembro do ano passado.

Ter água na torneira era um pleito antigo dos cerca de 1200 moradores que serão beneficiados com expansão. Foram construídos 850 metros de redes, com tubulações que chegam a 200 milímetros e proporcionam uma melhor vazão, diminuindo a possibilidade de problemas com a pressão da água na região.

Ao todo, 282 residências foram beneficiadas pelas novas ligações. As comunidades são abastecidas pelo reservatório do Terra Nova 3 e por um poço profundo. Este sistema misto também foi reforçado para garantir que a água chegue de maneira ininterrupta no local.

A expansão leva mais qualidade de vida ao Jardim São Luís e a comunidade Santa Marta. Até pouco tempo, os moradores da área enfrentavam uma série de dificuldades para conseguir água.

“Era algo bem difícil. Cansei de encher um carrinho de mão com garrafas pet e ir buscar água no poço da associação de moradores aqui do bairro. Algumas casas possuíam ligações, mas a água só chegava de madrugada e ia embora logo. Desde que fizeram a extensão e a água começou a chegar até a minha casa, isso mudou. Água é vida, é essencial para tudo que a gente faz. Espero que o serviço continue com essa qualidade”, disse a autônoma Leslie Rodrigues, que mora na rua São Lucas há seis anos.

O pedreiro Ronilson Viana, que já está com o hidrômetro instalado em sua residência desde dezembro, foi outro morador a comemorar a melhoria.

“Por muito tempo, fiz diversas reclamações sobre o abastecimento aqui na minha rua e sempre recebemos promessas. Mas, desde que essa obra chegou aqui, tudo mudou. A Águas de Manaus teve essa atitude de corrigir o problema e eu espero que as coisas só melhorem. Agora, Tenho água o dia inteiro em minha residência”, contou o morador da rua São Marcos.

Conscientização

O setor de Responsabilidade Social da Águas de Manaus vem trabalhando no Jardim São Luís e na comunidade Santa Marta, estimulando principalmente o bom uso de água para evitar o desperdício.

O programa “Afluentes”, que promove a integração entre comunidade e empresa através das lideranças comunitárias também irá atuar no local. Qualquer pendência dos clientes da região que for identificada pelas equipes da concessionária, será resolvida. Esta ação, reforça o compromisso da Águas de Manaus com a cidade.

Melhorias no abastecimento

A Águas de Manaus pretende melhorar os serviços de abastecimento em todas as zonas da cidade ao longo de 2019, investindo na manutenção e ampliação das redes de água. Cerca de 18 mil metros de novas redes serão construídos em regiões que ainda não são atendidas pela concessionária, fazendo com que a água tratada chegue até estes locais. Outros 19 mil metros de tubulações já existentes serão substituídos.

A concessionária também projeta trocar 85 mil hidrômetros que já estejam com a vida útil expirada pela cidade. Algumas adutoras da cidade estão sendo duplicadas, melhorando a distribuição e reservação de água tratada na capital.

A Águas de Manaus ainda trabalha na construção de cinco novos reservatórios de água nos bairros da Compensa (zona Oeste), Jorge Teixeira (zona Leste), Cidade Nova (zona Norte), Cidade de Deus (Zona Norte) e Colônia Santo Antônio (Zona Norte).

Eles serão entregues no primeiro semestre do ano. Juntos, as novas unidades aumentam a capacidade de reserva de água na cidade em aproximadamente 20 milhões de litros (volume correspondente ao de 40 mil caixas d’água de 500 litros), beneficiando 450 mil pessoas em Manaus. Hoje, Manaus possui 98% de abastecimento de água, com benefício direto a 2 milhões de pessoas.

