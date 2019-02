Lima reafirma compromisso com qualidade da educação

Manaus- O governador do Amazonas, Wilson Lima, e o secretário de Estado de Educação, Luiz Castro, participaram, na tarde de sexta-feira (1), da cerimônia de abertura do ano letivo 2019, realizada no Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona centro-sul de Manaus.

Durante o evento, que marcou o início das atividades nas escolas da rede estadual, Wilson Lima destacou os desafios a serem vencidos para elevar o nível da educação no estado, reforçando que esta é uma das prioridades do atual governo.



A solenidade foi transmitida para os 61 municípios do interior do estado, por meio do Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam).

“É a educação e o conhecimento que nos tornam cidadãos completos. É a base de qualquer sociedade bem-sucedida. Precisamos melhorar a qualidade da nossa educação. Em 2017, pela primeira vez, o Amazonas não alcançou a média do Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). No ranking do Ensino Médio, o Amazonas perdeu nove posições entre 2015 e 2017, passando do 7º para o 16º lugar. Eu falo esses números e me entristeço. A educação forma o caráter do cidadão, por isso vamos trabalhar para que esses números melhorem”, garantiu o governador.

Wilson Lima também assegurou que os reparos mais urgentes nas escolas identificadas em estado precário já iniciaram. “Nós vamos disponibilizar, nesse primeiro semestre, investimentos de cerca de R$ 10 milhões para poder recuperar essas escolas e garantir que os alunos estejam estudando. Algumas delas não vão funcionar e nós teremos que realocar os alunos em outros lugares, principalmente no interior, mas já começamos esse trabalho”, frisou.