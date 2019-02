Colégios da PM aprovam quase 300 alunos em universidades do Amazonas

Manaus - Foco, disciplina e a participação dos pais. Estes são alguns dos ingredientes para as 284 aprovações nos vestibulares das universidades públicas alcançadas por alunos dos oito colégios militares da Polícia Militar (CMPM), em Manaus. Muitos dos alunos foram aprovados em posições de destaque em cursos das Universidades Federal do Amazonas (Ufam) e Estadual do Amazonas (UEA), como medicina, direito, odontologia, ciências contábeis, arquitetura e urbanismo e muitos outros.

A disciplina é uma das principais características dos colégios da PM. Todas as unidades prezam pela aplicação da hierarquia militar e a disciplina foi um dos quesitos principais apontados pelos pais de alunos que contribuiu para os estudos.

Caio César Muniz de Souza foi aprovado nos cursos Engenharia Naval, pelo Processo Seletivo Continua (PSC) da Ufam, engenharia de Produção, pelo sistema Macro da Ufam, e Ciência da Computação Sistema de Ingresso Seriado (SIS) da UEA.

O pai dele, Paulo César de Souza, destaca que a disciplina, aliada a outras características do colégio contribuíram para as colocações de destaque alcançadas por Caio. “No início ele ficou inseguro e foi um pouco difícil porque, o colégio exige que os alunos sejam disciplinados, porém, após a adaptação ele se tornou mais focado e dedicado aos estudos. A postura do colégio de cobrar do aluno o uniforme completo, o cabelo cortado e o cumprimento de horário, fez toda a diferença na vida dele, porque fez com que ele ficasse mais atento com relação aos estudos e adotasse outra postura”, destacou o pai.

Orgulhoso das conquistas de Caio, o pai fala com orgulho do período de estudo intenso do garoto. Ele destaca que sempre esteve presente na rotina de estudos do futuro engenheiro.

“O colégio dá o direcionamento mas, precisamos monitorar para que as crianças tenham um bom desempenho. Sempre estive presente em reuniões do colégio e fomos orientados com relação a participação dos pais em reforçar os estudos em casa. A direção do CMPM sempre teve a preocupação de integrar os pais na educação dos alunos. Este foi um incentivo que me levou a estar mais envolvido no projeto de conseguir aprovar o Caio em uma universidade pública”.

Modelo

Segundo o diretor de Ensino da Polícia Militar, coronel Denildo Brilhante, as aprovações são o resultado do modelo educativo, caracterizado pela disciplina e valores cívicos militares, e que tem como finalidade preparar o aluno para a vida em sociedade, formando cidadãos guiados por valores, ética e cidadania. Os colégios oferecem atendimento a creche, ensino fundamental e médio a dependentes de militares e civis.

Destaque

Muitos alunos ocuparam posições de destaque como foi o caso de Ana Beatriz Menezes Carioca, aprovada em primeiro lugar no curso de medicina da Ufam e UEA.

Alguns alunos dos colégios da Polícia Militar também foram aprovados em processos seletivos de outros estados e até mesmo em outros países. Foi o caso da aluna Ingrid de Souza Pereira, aprovada no curso de direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da Evellyn Dhiorrana Carneiro de Souza, aprovada no curso de medicina da Universidade de Buenos Aires, Argentina.

Leia mais

Quer seu filho no Colégio da PM? Matrículas ficaram mais fáceis no AM

Pais e alunos protestam contra ação do MP que muda regras para o CMPM