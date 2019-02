Vítimas de naufrágio podem ter sobrevivido e busca é feita em mata

Manaus - O Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBmam) não descarta a possibilidade das vítimas do naufrágio, ocorrido no último domingo (27), no município Careiro da Várzea, a 23 km de Manaus, terem conseguido se salvar e estarem perdido na mata. Com isso, neste sábado (2), as equipes do Pelotão Fluvial e do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente (BIFMA) já estão no local realizando as buscas.

No dia 30 de janeiro, a reportagem do Portal Em Tempo procurou a assessoria do Corpo de Bombeiros e, segundo eles, a equipe que está empenhada nas buscas pelos desaparecidos têm iniciado as atividades às 8h da manhã, com pausa para almoço. EEle retornam às 13h e seguem até 17h.

Entenda o caso

Luiz Gonzaga Fontenelle de Souza Sobrinho, de 21 anos, e Jéssica Karen Carvalho de Souza, de 32 anos, continuam desaparecidos após a canoa em que estavam naufragar na noite do último domingo (27), próximo ao Careiro da Várzea (município distante 125 km de Manaus).

O resgate foi acionado por volta de 1h da manhã de segunda-feira (28). Cinco pessoas estavam na embarcação que naufragou no rio. Duas conseguiram nadar até à margem do rio. Uma terceira vítima conseguiu agarrar um tronco próximo a uma comunidade ribeirinha e, após gritar por socorro, foi resgatado com vida.

Familiares das vítimas acompanham as buscas no local e tentam auxiliar no trabalho de localização e resgate dos afogados. O CBMAM ressalta que, em caso de informações sobre o paradeiro das vítimas, é disponibilizado o número 193.

