Integrante de motoclube morre ao colidir com picape na AM-010

Manaus - Uma colisão entre uma picape e uma motocicleta deixou um morto na rodovia AM-010, na saída para Manaus, na madrugada deste domingo (3). O motociclista morto foi identificado como Roosevelt Sacramento da Cruz, de 47 anos.

Ele fazia parte do Motoclube 598 e, de acordo com o sargento Albino, da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), localizada no município, teve morte instantânea. O condutor da picape foi identificado como Fernando Bivaqua, de 70 anos.

"Era um grupo de seis motociclistas que veio para o Rio Preto a passeio. Eles já estavam na estrada de volta para Manaus, quando o motorista dessa picape colidiu com a moto", completou.

Amigos de Roosevelt Cruz prestaram homenagens ao amigo nas redes sociais durante todo o dia.

"Meu amigo Roosevelt Cruz, estou sem acreditar no que aconteceu com você. Tenho comigo apenas lembranças boas de você, sempre vou lembrar dos seus conselhos e da sua risada. Sabemos que por você ter sido uma ótima pessoa, disposto a ajudar a qualquer um que tivesse precisando de você. Hoje você se encontra em um lugar melhor do que você estava. Que Deus te receba de braços abertos, que você olhe aí de cima por todos aqueles que hoje choram pela sua falta", disse Monique Gonçalves em um dos depoimentos na página do motociclista no Facebook.

Outro amigo do motociclista, identificado como Bruno Chagas, também ficou surpreso com a morte dele. "Vi a notícia e não fazia a mínima ideia de que tinha sido com você! Meus sentimentos à toda família e amigos. Vai com Deus brother".

O corpo foi removido para Manaus pelo Instituto Médico Legal (IML) e será sepultado na segunda-feira (4). O motorista da picape prestou depoimento na delegacia do município.

