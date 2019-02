Terceirizados da Saúde do AM protestam por salários atrasados

Manaus - "A escravidão foi abolida no Brasil, mas ela permanece na saúde de Manaus." Foi com essa frase que uma manifestante resumiu a atual situação dos médicos e demais funcionários das empresas terceirizadas de saúde do Amazonas. Os funcionários se reuniram em manifestação no início da noite deste domingo (3), em frente ao Hospital e Pronto Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul da capital.

O motivo principal da manifestação é a falta de pagamentos por parte do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), além da falta de estrutura e insumos dentro das unidades de saúde. De acordo com o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas (Simeam), Mário Viana, os salários estão atrasados, em média, seis meses.

"O que queremos é que os salários sejam pagos pelo menos um mês, em uma competência, e as demais, sejam pagas ao longo dos outros meses, o mais rápido possível. Isso é pra atender as necessidades dos médicos, que são imensas. Algumas empresas estão com os pagamentos em mais de seis meses, para você ter noção", afirma.

Viana ainda afirma que faltam materiais nas unidades de saúde do Estado, e que essa também é uma das reivindicações dos profissionais. "Falta medicamentos, fio cirúrgico, remédios, e insumos no geral. Além disso, ainda faltam leitos nas UTIs, faltam leitos nas maternidades, e isso acaba prejudicando o trabalho dos médicos do nosso Estado", afirmou.

Manifestantes levavam cartazes pedindo valorização | Foto: Lucas Vítor Sena/EM TEMPO

Situação degradante



A médica Patrícia Sichar, que atende em algumas unidades de Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da capital, que são administradas pelo Governo do Amazonas, destacou que vários colegas estão passando por dificuldades financeiras, chegando ao ponto de ter que pedir empréstimos para pagar suas próprias contas.

"Infelizmente, tem empresas há quase cinco meses sem receber. Por conta disso, os colegas não conseguem mais pagar as dívidas e até não conseguem comer durante a semana. As empresas estão chegando a fazer empréstimos para tentarem pagar os seus funcionários. Eu pergunto: isso é justo? É justo morrer de trabalhar e ainda pegar empréstimos para se pagar, para não morrer de fome?", relata.



Sichar ainda comenta que a situação dos hospitais e unidades de saúde de pequeno porte está tão crítica, por conta da falta de profissionais, que os pacientes demoram para receber uma medicação simples.

"Hoje, a nossa maior dificuldade é a falta de insumos e de profissionais. O Estado não abriu contratação, e isso acaba atrapalhando a rotina do dia a dia. Estamos brigando também por melhorias, porque não é justo que às vezes, os pacientes tenham que esperar mais de uma hora para tomar um diclofenaco porque não tem profissionais suficientes na unidade" salienta.

Manifestantes levavam faixas pedindo que o governador Wilson Lima resolva os problemas financeiros da saúde | Foto: Lucas Vítor Sena/EM TEMPO

Suspensão e intervenção



A equipe de reportagem do Em Tempo esteve, na tarde deste domingo, no Hospital e Pronto Socorro (HPS) Platão Araújo, no bairro Cidade de Deus, na Zona Leste de Manaus, para constatar situações de suspensão de serviços. Dois funcionários terceirizados, que não quiseram se identificar, comentaram que a situação está tão complicada que serviços especializados, como ortopedia e cirurgias, foram suspensos.

"Mais de cinco meses sem receber, ninguém aguenta muito. A urgência e emergência estão funcionando, mas outros serviços, não. Paciente que chega aqui 'no bico do urubu', é atendido, claro. Mas ortopedia e cirurgia, não", afirma.

A suspensão dos serviços foi confirmada pelo presidente do Simeam. Segundo ele, os serviços suspensos são prestados por uma empresa terceirizada que está há mais de seis meses sem receber o devido pagamento.

"Já há algum tempo esses procedimentos tiveram que ser suspensos porque a própria Susam entendeu que, se eles fossem feitos, não teriam como serem pagos", ressalta.

Mário Viana ainda destacou que, no Portal da Transparência do Governo do Amazonas, não foi encontrada uma situação financeira tão caótica como a que se está vendo hoje na rede de saúde estadual. Na sua visão, se há déficit de bilhões, deveria ter sido lançado nos mecanismos de transparência do Estado.

"Por conta disso, nós pedimos aos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas (do Estado, TCE) e a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) abram processos e CPIs para tentar apurar essa situação. Vamos, com todo o respeito, colocar os deputados para trabalhar, porque nós estamos trabalhando plenamente, e ainda sem salário", completou.

O médico Mário Viana (com microfone), presidente do Simeam, cobrou providências do TCE e da Aleam | Foto: Lucas Vítor Sena/EM TEMPO

Posição



Em nota, a Susam informou que respeita o direito dos trabalhadores à livre manifestação, e que na última sexta-feira (1°), autorizou o pagamento de R$ 28 milhões referentes aos R$ 65,7 milhões acordados, "além de R$ 32 milhões de restos a pagar de 2018", completam.

A secretaria ainda aponta que a superlotação das unidades é resultado da deficiência no sistema de saúde encontrada pela atual gestão.

"O órgão salienta que o atual governo está trabalhando para melhorar o atendimento, acabar com os atrasos nos pagamentos aos fornecedores e prestadores de serviços e também para suprir as unidades com medicamentos e insumos necessários".

Leia mais

Médicos e demais profissionais da saúde realizam manifestações no AM

Pagamentos a empresas de saúde estão confirmados, diz governador do AM