Carros em alta velocidade destroem postes em Manaus

Manaus - Dois acidentes graves foram registrados na madrugada desta segunda-feira (4), nas Zonas Oeste e Centro-Sul de Manaus. Os veículos estavam em alta velocidade e destruíram dois postes de iluminação pública. Não há informação de vítimas fatais.

O primeiro acidente aconteceu na Rua Recife, em frente à Universidade Paulista (Unip), no Parque Dez, Zona Centro-Sul. Um carro modelo Astra Sedan, de cor branca, colidiu com um poste no canteiro central da via.

O pneu de um carros arrancou | Foto: Divulgação

Na avenida Thales Loureiro, no Alphaville, Zona Oeste, um Jeep, de cor vermelha, bateu em outro poste. Com a gravidade da colisão, um dos pneus dianteiro arrancou.

Equipes da Eletrobras Distribuição Amazonas estão atuando nos locais do acidente.

