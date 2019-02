Mulher desaparece após deixar casa no Jorge Teixeira

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade | Foto: Divulgação

Manaus - Júlia Luíza Lima de Souza, de 21 anos, está desaparecida desde a manhã do dia 25 de janeiro deste ano. De acordo com o pai dela, Francisco Souza, no dia em que desapareceu, a jovem saiu por volta das 8h30 da casa onde mora, situada na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, primeira etapa do bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital. Desde então os familiares não tiveram mais notícias sobre ela.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com o pai da desaparecida, ligar para o número: (92) 99150-2962.

