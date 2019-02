Pais de alunos pedem retorno de ex-diretora para colégio na Zona Oeste

Manaus - Pais de alunos do colégio estadual General Sampaio, localizado na rua Benjamin Lima, bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus, de responsabilidade do 1° Batalhão de Infantaria de Selva (Bis), pedem à Secretaria de Educação (Seduc) o retorno da ex-diretora à unidade de ensino. Ela foi retirada do cargo sem aviso e nenhum motivo, conforme a denúncia.

Segundo a consultora de vendas, Ana Carolina, de 30 anos, que é mãe de duas alunas do 1° e 4° ano, a ex-diretora Andréa Augusta, sempre foi uma excelente profissional e dedicada a levar uma boa educação aos alunos.

"Já fomos à Seduc. Fizemos abaixo assinado, recolhemos setecentas assinaturas para ela permanecer, mas até o momento nada foi feito. O que sabemos é que alguns professores se reuniram para tirarem a diretora, porque ela cobrava demais e eles não gostavam disso".

Segundo a dona Silomery Simões, de 58 anos, o neto dela do 5° ano é hiperativo, epiléptico e toma remédio controlado. Com isso, a ex-diretora havia aberto uma sala para atender crianças que precisam de atenção especial. Ainda de acordo com ela, a diretora saindo, eles temem que o colégio não dê a mesma atenção que a antiga diretora dava aos alunos.

"Ela teve que deixar o colégio agora no final de janeiro. É uma falta de respeito a Seduc tirar uma pessoa que fazia muitas coisas pela comunidade. Queremos ela de volta. Não é justo tirá-la sem ter ouvido a opinião dos pais", disse.

Andreia Souza araujo, de 35 anos, que têm duas primas que estudam no período da tarde no 5°ano, relatou a equipe, que pela parceria do colégio com o exército, a diretora fazia competições com os alunos para que quem tirasse notas boas, conheceria o quartel.

"Isso era muito bom. Isso estimulava os alunos a estudarem e a se dedicarem mais. É uma pena um colégio todo organizado perder uma diretora competente e que os pais aprovavam a forma dela administrar o colégio".

A reportagem procurou a Seduc para saber o motivo do afastamento da diretora Andréa Augusta da unidade de ensino. Mas até às 19h20 desta terça, a pasta ainda não havia se pronunciado.

Edição: Bruna Chagas

