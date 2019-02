Carreta cai em buraco e tomba na Zona Sul de Manaus

O acidente aconteceu no momento em que a carreta fazia um retorno na via | Foto: Josemar Antunes





Manaus - Uma carreta carregada de madeiras, destinadas à exportação, tombou na noite desta terça-feira (5), na avenida Presidente Kennedy, bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus. Nesta quarta-feira (6), o veículo continua tombado e prejudicou o tráfego de veículos na região.

De acordo com o motorista da carreta de 52 anos, que preferiu não se identificar, o acidente aconteceu por volta das 22h. Um buraco na via teria causado o tombamento do veículo.

Um buraco na via teria causado o acidente | Foto: Josemar Antunes





"Esse acidente poderia ter sido evitado. Os buracos estão por toda Manaus e o prefeito não faz nada. Pela primeira vez eu sofri um acidente e pessoas podiam ter morrido. Antes de a carreta tombar, ainda consegui segurar o veículo para não cair em cima de dois carros. Se tivesse caído, seria uma tragédia", explicou o motorista.

O acidente aconteceu no momento em que a carreta fazia um retorno na via. Também há informação de que a carga de madeiras se desprendeu dentro do contêiner.

A madeira estava se desprendeu dentro do contêiner | Foto: Josemar Antunes





Uma equipe de agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) informou que os trabalhos para transferência da carga para outro veículo ocorra em um período de uma hora.

Dois caminhões munck foram solicitados pela empresa dona da carreta para fazer o destombamento do veículo.

O tráfego de veículos no local ficou prejudicado | Foto: Josemar Antunes





Sobre os problemas de infraestrutura na via, a reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf). O órgão informou que a recuperação da via está prevista para acontecer na segunda quinzena do mês de fevereiro.

Leia mais

Carros em alta velocidade destroem postes em Manaus

Mulher morre após ser atropelada por moto no Grande Vitória