Teto de escola infantil em Manaus ameaça cair e pais pedem ajuda

Manaus - As crianças que estudam na Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Humberto de Alencar e Castelo Branco, instalada dentro do Centro Social Urbano do bairro Parque Dez de Novembro, na Zona Centro-Sul de Manaus, podem ser remanejadas para outro prédio enquanto a estrutura é reformada. A população chamou atenção das autoridades para a deterioração do telhado externo, que oferece risco de cair a qualquer momento.

O conselheiro tutelar da área Centro-Sul, Marcelo Medeiros, recebeu a denúncia dos pais dos alunos, que temem que ocorra acidentes.

Conselheiro tutelar Marcelo Medeiros mostra problemas na estrutura | Foto: Ione Moreno

“Aqui ficam crianças pequenas, a partir de quatro anos, além de pais, funcionários e professores que corriam risco de se acidentar. Todo tipo de situação aqui pode acontecer. O telhado não tem mais condições de oferecer segurança”, alertou o conselheiro tutelar.

Marcelo disse ainda que espera uma providência das autoridades antes que o pior aconteça. “Tem gente que só reforma depois que o pior acontece. Por exemplo, se cair um telhado desse na cabeça de uma criança vai encher de gente aqui para ver a tragédia. Nessa hora todo mundo se pergunta porque não arrumaram antes. Isso aqui é muito arriscado, é uma escola para crianças”, frisou.

Reforma

Funcionários, alunos e pais estão em risco | Foto: Ione Moreno

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) disse que o Cmei Humberto de Alencar passaria por uma reforma no início do ano, mas devido às fortes chuvas foi necessário adiar o serviço. A pasta afirma ainda que, nesta quarta-feira (6), uma equipe de engenharia da Semed visitará o prédio e, se necessário, os alunos serão remanejados para escolas próximas.

As bases do telhado estão quebradas | Foto: Ione Moreno

Escola Alfredo Linhares

Após rumores em redes sociais darem conta de que as aulas do turno da noite da Escola Municipal Alfredo Linhares, localizada no São José 1, na Zona Leste, seriam encerradas por falta de turma, a Semed se pronunciou informando que a notícia não procede.

De acordo com a pasta, o turno da noite na Escola Alfredo Linhares funcionará normalmente com 34 alunos matriculados, formando duas turmas na Educação de Jovens e Adultos (EJA). Cerca 43 designações ainda não foram confirmadas na unidade para efetivar a matrícula.

