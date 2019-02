Posto do Detran-AM passa a contar com guichê de entrega de CRLVs

Para o operador de máquinas Alessandro Cruz, 32, iniciativa é positiva e ressaltou que o serviço vai melhorar a qualidade de vida da população | Foto: Divulgação

Manaus - O Governo do Amazonas, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), implantou, na manhã desta quarta-feira (6), mais um local para entrega do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV).

O condutor que regularizar o licenciamento do veículo poderá agendar para receber o documento no Posto de Vistoria do Detran-AM, localizado na rua Walter Zuani, nº 85, bairro São Francisco, zona sul de Manaus.

A implantação do guichê para entrega de CRLV faz parte da política do Governo do Estado para desburocratizar o serviços e otimizar o atendimento dos condutores.

A expectativa é diminuir o intervalo de tempo entre o início e o fim dos procedimentos realizados na instituição, por meio da modernização do atendimento e investimento em tecnologia. O agendamento é feito por meio do portal do Detran-AM: www.detran.am.gov.br.

O diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo de Sá, ressaltou que a implantação do serviço é uma orientação do governador Wilson Lima para que as instituições possam, cada vez mais, se aproximar da população, melhorar os serviços, além de dar agilidade e comodidade aos usuários.

“É mais uma facilidade ao cidadão e uma medida adotada com o objetivo de desconcentrar as atividades, dar mais viabilidade e oportunidade para que o usuário tenha o seu serviço de maneira eficaz. A população aqui da região sul da cidade tem mais um canal de atendimento do Detran-AM para o recebimento do CRLV”, afirmou Sá.

No local, o condutor que realizar a vistoria também poderá retirar, em tempo real, o CLRV. A vistoria é destinada aos veículos com mais de 15 anos e também aos que estejam com o licenciamento em atraso.

Para o operador de máquinas Alessandro Cruz, 32, iniciativa é positiva e ressaltou que o serviço vai melhorar a qualidade de vida da população.

“Eu achei muito bom e acredito que só vem a somar, isso aqui vai melhorar demais pra população. Facilita a vida da gente. Eu estava agendado para outro lugar bem distante e essa facilidade vai melhorar muito o tempo de espera”, afirmou.

Locais de atendimento

O Posto de Vistoria ofertará apenas o serviço para entrega de CLRV e não funcionará como os outros nove pontos de atendimento do Detran-AM, onde o usuário possui outros serviços à disposição.

Os locais de atendimento para outros serviços são: Unidades de Pronto Atendimento ao Cidadão (PACs) localizados nos bairros Alvorada, Compensa, Educandos e nos shoppings Ponta Negra, Cidade Leste, Via Norte, São José, Sumaúma Park e na Galeria dos Remédios, no Centro de Manaus.

Documentos

O gerente do Posto de Vistoria do Detran-AM, Amorinê Tomaz, reforça os documentos que os condutores devem apresentar para o recebimento do CLRV.

“É importante frisar para toda a população que ao se dirigir ao posto de vistoria é preciso levar cópia do RG, comprovante de residência e o documento antigo. O documento só será entregue ao proprietário do veículo ou ao procurador, devidamente documentado”, ressaltou Tomaz.

