Acidente de trânsito deixa vítima lesionada na avenida Tefé, em Manaus

Manaus - Um acidente de trânsito entre um carro e uma motocicleta deixou uma vítima lesionada. O acidente ocorreu entre o cruzamento da avenida Tefé com a rua Emilio Moreira, bairro Praça 14 de Janeiro, Zona sul da capital amazonense.

Segundo o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), o acidente aconteceu por volta das 14h30 desta quarta-feira (6). O condutor da motocicleta, um homem de 52 anos, ficou ferido e foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis., Zona Centro-Sul.

Ainda de acordo com o órgão, após o acidente, o motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro ao motociclista. A Perícia da Polícia Civil foi acionada. Em seguida, o trânsito foi liberado.

Edição: Mara Magalhães

