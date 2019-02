Após sair de hotel, jovem desaparece no bairro Compensa

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268 | Foto: Divulgação

Manaus - Pedro Zidane Ferreira de Azevedo, 20, conhecida como "Daniele Azevedo", desaparecido desde a manhã desta segunda-feira, dia 4 de fevereiro.

De acordo com a mãe dele, Simone Ferreira, no dia em que desapareceu Pedro saiu por volta das 6h de um hotel situado na avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste da capital. Na ocasião, foi visto na companhia de amigos. Desde então os familiares não tiveram mais notícias.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes de Pedro, ligar para os números: (92) 99421-3324 ou 99403-6982.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

