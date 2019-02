Jovem com deficiência desaparece após sair de casa no Lago Azul

Para falar com os parentes do desaparecido, ligar para os números: (92) 99217-3360, 99200-3013 ou 99109-9977 | Foto: Divulgação

Manaus - Antônio Edinaldo Gonçalves da Silva, de 19 anos, está desaparecido desde a noite da última segunda-feira, dia 4 de fevereiro.

De acordo com a mãe dele, Maria Enivalda Correa, Antônio é uma pessoa com deficiência intelectual. No dia em que desapareceu, o jovem saiu por volta das 22h30 da casa onde mora, situada na rua 21 de Abril, Comunidade 23 de Setembro, bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus. Desde então, os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes do desaparecido, ligar para os números: (92) 99217-3360, 99200-3013 ou 99109-9977.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Homem com deficiência intelectual desaparece em Manaus

Rapaz de 18 anos sai para cursinho e desaparece em Manaus