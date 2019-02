Mais de 900 famílias devem receber sementes de milho no Amazonas

Manaus- Nesta quinta-feira (7), a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) entregará 13,46 toneladas de sementes ao Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) em Manaus. Outras 5,2 toneladas do produto também já haviam sido entregues na última sexta-feira no município de Humaitá.

O milho foi adquirido pela Companhia por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) na modalidade Aquisição de Sementes. Ao todo, foram compradas 18,66 toneladas de sementes que serão distribuídas a 933 famílias de agricultores familiares de 46 cidades. Cada família poderá receber 20 quilos do produto.

Nesta modalidade do programa, a Companhia compra sementes de organizações da agricultura familiar, detentoras da Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP Jurídica), e destina a agricultores familiares, conforme demanda dos órgãos parceiros. Os limites de aquisição por ano são de até R$ 16 mil por agricultor e 6 milhões por organização fornecedora. As sementes adquiridas pelo PAA devem cumprir as normas vigentes de certificação ou cadastro da cultivar, do agricultor ou de sua organização.

Serviço:

Entrega de Sementes

Data: 07/02/2019

Horário: 15h (Horário Local)

Local: Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror)

Avenida Carlos Drummond de Andrade, nº 1.460, Bloco “G”, 3º Andar ULBRA Conj. Atílio Andreazza Bairro: Japiim

