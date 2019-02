TVLAR comemora 55 anos e lança cartão com benefícios para clientes

Manaus - O grupo TVLAR comemorou, nesta quarta-feira (6), o aniversário de 55 anos atuando no mercado amazonense. A festa aconteceu no Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping, na Zona Centro-Sul da capital amazonense.

No evento, o presidente do grupo, Antônio Azevedo, anunciou novos investimentos na capital e também o lançamento do cartão TVLAR. Atualmente, o grupo tem 46 lojas no Amazonas e em Roraima.

Feliz com o sucesso de tanto anos em Manaus, Antônio Azevedo disse que esse é um novo momento para o grupo que só tende a crescer mais e mais no mercado amazonense. Neste ano, segundo ele, novas lojas serão instaladas em sete municípios do interior do Estado.

"Nós estamos com esse grande projeto de levar a loja para outras cidades do estado do Amazonas, com responsabilidade, movimentando a economia e gerando emprego e renda para as pessoas que vivem nesses municípios. Vamos investir pesado neste ano de 2019", disse Azevedo.

Durante o evento, Antônio ainda prestigiou diversos parceiros e fornecedores do grupo TVLAR. Troféus foram entregues para cerca de 20 fornecedores que mais contribuíram com o crescimento do grupo durante esses 55 anos de existência.

Cartão TVLAR

O cartão vem com a proposta de dar mais poder de compra aos clientes adicionado ao super bônus TVLAR, que valerá como descontos nas compras futuras. Além disso, em comemoração ao mês de aniversário, as lojas seguem repletas de ofertas durante todo o mês de fevereiro.

Em Tempo

Presidente grupo TVLAR, Antônio Azevedo e diretora comercial do jornal e portal EM TEMPO, Renilda Moita | Foto: Raphael Tavares/ Em Tempo

A diretora comercial do jornal e Portal EM TEMPO, Renilda Moita, esteve presente no evento e destacou a importância de aliar a experiência de um grande veículo de comunicação com o comércio amazonense, visando sempre o benefício para os consumidores do produto final.



"Parcerias firmadas entre o EM TEMPO e o grupo TVLAR sempre foram sinônimo de sucesso, nós marcamos presença no evento, e estamos à disposição para continuar essa parceria por muitos anos. A TVLAR sempre esteve de portas abertas para o EM TEMPO e nós também estamos com as postas abertas para o grupo, é uma via de mão dupla onde ambos trabalham em parceria", completou Renilda.