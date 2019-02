Incêndio criminoso? Ambulância e picape pegam fogo em hospital do AM

Ambulância UTI de Lábrea destruída pelo fogo | Foto: Divulgação





Manaus - Uma ambulância e uma picape do Hospital Regional de Lábrea (distante 852 km de Manaus) pegaram fogo na noite da última quinta-feira (8). Ainda não se sabe se o incêndio no veículo teria sido de origem criminosa ou acidental. Em um vídeo divulgado nas redes sociais é possível ver as chamas ainda consumindo os veículos.

A ocorrência foi registrada pelo Comando de Policiamento do Interior da Polícia Militar do Amazonas (CPI-PMAM). De acordo com o comando, até às 9h30 desta sexta, a 4º Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) de Lábrea ainda não havia enviado o relatório com a narrativa da ocorrência.

O fogo consumiu completamente os veículos | Autor: Divulgação





Até o momento desta publicação, não havia qualquer informação sobre feridos ou vítimas fatais. Em um dos vídeos, o cinegrafista amador lamenta que o incêndio tenha destruído a ambulância, do tipo Unidade de Terapia Intensiva Móvel (UTI), que era nova.

O fogo também pegou em parte do prédio | Foto: Divulgação





Um morador da cidade, que preferiu não se identificar, disse que o incêndio ocorreu após moradores ficarem revoltados com o descaso na saúde do município. Assim que saíram da unidade de saúde, o grupo - ainda não identificado -teria ateado fogo nos veículos estacionados na frente do hospital. Esta informação não foi confirmada pela polícia.

Lábrea foi um dos 20 municípios do Amazonas que receberam em agosto de 2018 novas ambulâncias enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), com equipamentos de UTI.

Moradores registram o momento do fogo | Autor: Divulgação

