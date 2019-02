'Estou sem acreditar', diz jogador do AM sobre incêndio no CT do FLA

Manaus - "Até agora estou sem acreditar", disse o jogador Amazonense Ryan Matheus, de 15 anos, sobre o um incêndio no Centro de Treinamento do Flamengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira (8). O Corpo de Bombeiros confirmou 10 mortos e três feridos, sendo um em estado grave.

Ryan atuava como volante da seleção sub-15 desde julho do ano passado. O jogador contou durante entrevista a uma rádio local que foi dormir em casa após saber que não teria treino nesta sexta. Segundo Ryan, mais de 40 jovens dormem no Centro de Treinamento.

"Eu ia ficar lá, mas a minha mãe insistiu para eu ir para casa. Meu coração está apertado. Ainda estou sem acreditar, a amizade é grande lá dentro. Todos são amigos, estudamos e treinamentos juntos. É inacreditável", disse o volante.

Emocionada, a mãe do Ryan, Daniela Andrade, disse que o livramento do filho foi um milagre de Deus. "Ele me avisou que não iria treinar hoje e eu solicitei um Uber pra ele vir para casa. Hoje acordamos com a notícia dessa tragédia. Deus é maravilhoso. Ele deu livramento e, com certeza, tem um propósito muito grande na vida do meu filho. Só tenho a agradecer", disse.

Daniela Andrade falou sobre a dor das mães que perderam seus filhos no incêndio. "Que o senhor conforte os corações dos familiares e dos meninos que sobreviveram pois, com certeza, estão com o psicológico abalado", falou.

Sobre a possibilidade de Ryan parar de jogar devido a tragédia, Daniela foi firme em dizer que o filho não pode desistir do sonho. "Ele não pode desistir. O senhor vai prover tudo".

No time base desde 21 de julho do ano passado, Ryan Matheus ajudou o clube a conquistar o título do Campeonato Carioca de 2018 ao vencer o Fluminense por 4 a 3 nos pênaltis após derrota por 2 a 1.

Incêndio

As chamas atingiram principalmente os alojamentos onde dormiam os jogadores de base do time. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h da manhã.

Os feridos estão internados nos hospitais Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, e Pedro II, em Santa Cruz.

Jogo cancelado

O clássico de amanhã, entre Flamengo e Fluminense, foi cancelado. Uma reunião está marcada para esta manhã entre dirigentes dos dois clubes e representantes da televisão detentora dos direitos de transmissão para marcar uma nova data.

