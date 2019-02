Prefeitura vai construir dois poços artesianos na RDS do Tupé

As obras serão executadas com recursos do Governo do Japão | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus assinou, nesta sexta-feira (8), a ordem de serviço para o início das obras de construção de mais dois poços artesianos em comunidades da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Tupé.

As obras serão executadas com recursos do Governo do Japão. Os poços serão construídos nas comunidades São João e Colônia Central. É a segunda intervenção realizada na unidade de conservação por meio de parceria firmada entre a Prefeitura de Manaus e o Consulado Geral do Japão, nos últimos cinco anos.

Os primeiros poços, entregues pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, em 2015, contemplaram as comunidades Agrovila e Julião. A obra consumirá no total, R$ 168,8 mil e deverá ficar pronta em 90 dias.

A ordem de serviço será assinada pelo secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Antonio Nelson de Oliveira Júnior, com representantes do Consulado Japão e das comunidades beneficiadas, no auditório do Parque do Mindu, às 10h.

