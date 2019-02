Em incêndio no São Jorge, vizinhos salvam cachorrinha e controlam fogo

Manaus - Uma casa de três andares pegou fogo na rua José de Vasconcelos, no bairro São Jorge, Zona Oeste da capital, no fim da manhã desta sexta-feira (8). O incêndio teria começado na sala da residência, e não havia ninguém no local durante o sinistro. Ninguém ficou ferido.

O fogo começou por volta de 11h30. De acordo com Cleiton Figueiredo, um dos moradores da rua José de Vasconcelos, quem primeiro viu o incêndio foi um morador de rua, que começou a mobilizar os demais vizinhos para apagarem o fogo.

Casa de três andares pega fogo em beco no São Jorge, em Manaus | Foto: Ione Moreno

"Foi a comunidade que ajudou a apagar o incêndio. Se não fosse por isso, ia ser uma tragédia maior ainda", afirmou.

A casa pertencia à família da professora Lana Cristina, de 53 anos, que mora no andar de cima. O apartamento que pegou fogo fica localizado no térreo e ficou totalmente destruído.

Lana conta que viu o fogo no apartamento quando estava retornando da escola em que trabalha.

Casa de três andares pega fogo em beco no São Jorge, em Manaus | Foto: Ione Moreno

"Eu saltei aqui na parada de ônibus e ia na oficina de eletrônicos, e meu irmão passou na parada de carro, me buscou e me trouxe para cá. Fiquei agoniada por causa da minha cachorrinha e da minha gatinha, mas eles conseguiram salvar ela", relata.

Veja o vídeo dos momentos do fogo

Confira entrevista com a professora Lana Cristina, de 53 anos, proprietária da casa | Autor: Ione Moreno/EM TEMPO

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para auxiliar na ocorrência, mas quando chegaram ao local, o fogo já tinha sido controlado pela comunidade. A guarnição da corporação fez apenas o rescaldo do incêndio, utilizando cerca de 300 litros de água.



O apartamento situado no mesmo prédio, ao lado de onde ocorreu o sinistro, não foi consumido pelo fogo. Dois apartamentos, localizados no segundo e no terceiro piso respectivamente, também ficaram intactos.

