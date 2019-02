Vídeo: quem jogar lixo nas ruas de Manaus pode pegar multa de R$ 1 mil

| Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - Jogar lixo na rua já virou rotina para muita gente. Esse tipo de comportamento,. além prejudicar o meio ambiente, causa danos e prejuízos para a população. Lixo, espelho quebrado e lâmpadas de Led são jogados nas ruas. Além de poluir o ambiente, os detritos ainda podem causar acidentes graves.

A falta de consciência ambiental pode ser vista também em um igarapé do bairro Coroado, na zona Leste de Manaus. Muita madeira e até porta de geladeira são jogadas no local, que virou uma lixeira viciada.

O prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto sancionou, em janeiro do ano passado, a Lei que prevê multa de R$ 1 mil para quem for pego jogando lixo nas ruas da capital, mas ainda aguarda regulamentação. O projeto de autoria do então vereador e agora senador, Plínio Valério, foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal.

A Semulsp realizou 496 mutirões de limpeza só no ano passado.

