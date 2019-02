Vendedor de frutas sai de casa para trabalhar e desaparece em Manaus

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268 | Foto: Divulgação

Manaus - O vendedor de frutas Adailson Gomes Coelho, de 44 anos, está desaparecido desde a manhã do dia 3 de fevereiro deste ano, quando saiu da casa onde mora com a família, na rua Cassiopéia, bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a sobrinha dele, Pamela Monteiro, o tio informou que iria trabalhar, vendendo frutas na capital. Desde então os familiares não tiveram mais notícias sobre ele.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, pode entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com a sobrinha de Adailson, ligar para o número: (92) 99229-9397.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), Zona Centro-Oeste da cidade.

