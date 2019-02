Descaso: moradores denunciam ruas esburacadas em bairro de Iranduba

Manaus - Moradores do bairro Alto de Nazaré, mais conhecido como Mutirão, localizado no município de Iranduba (a 27 km de Manaus), reclamam da falta de infraestrutura. A principal rua do bairro está praticamente intrafegável.

O problema, conforme os moradores, já dura há anos e só aumenta a cada dia. Os buracos estão acabando com os carros e dificultam até a passagem de pedestres pelo local.

O pastor Mayko Moldes Silva, morador do bairro, lamenta o descaso do poder público no local. Segundo ele, nos períodos de chuva, a situação fica ainda mais complicada.

Quando chove a situação só piora | Foto: Josemar Antunes

"A rua principal está praticamente intrafegável. Esse problema já dura há anos e nada é feito. Não temos saúde, não temos asfalto, o bairro só tem lama. O nosso Mutirão pede socorro. Na verdade, todo o município pede socorro. Estamos sofrendo com o descaso do poder público", disse.

Além dos buracos, os moradores sofrem com a falta de iluminação pública, o que contribui para a criminalidade. Bueiros entupidos também é uma realidade da localidade. Um dos piores, localizado na rua D, quando chove, a água transborda e inunda a rua, trazendo riscos à saúde dos moradores.

"Esse problema do bueiro da D também é antigo. Toda vez que chove a rua fica alagada. Pedimos ajuda ao poder público. Esperamos por uma solução. Algo tem que ser feito antes que aconteça uma tragédia nesse bueiro", falou o pastor.

A rua está praticamente intrafegável | Foto: Mara Magalhaes

Quem também lamenta pela falta de infraestrutura do bairro é a dona de casa Cristina da Silva, de 25 anos. Segundo ela, durante o período de campanha nas últimas eleições municipais, o prefeito do município, Francisco Gomes (DEM), mais conhecido como Chico Doido, prometeu recuperar as ruas do bairro. Entretanto, após três anos de governo, nada foi feito.

"Estamos completamente abandonados. Isso é uma vergonha, o prefeito mora perto do Mutirão e não faz nada. Ele prometeu tanta coisa durante a campanha, mas até agora não fez nada", contou.

Além do bairro Alto de Nazaré, bairros como o Parque Caboclo e São José também sofrem com o descaso. No Distrito de Cacau Pirêra, a situação também não é diferente.

Durante o período de campanha para governo do Amazonas, algumas ruas do Cacau Pirêra foram asfaltas, mas isso não amenizou o problema dos moradores. Isso porque somente as ruas principais receberam recapeamento, as outras continuam cheias buracos e lama.

Buraco em frete à igreja católica do bairro | Foto: Josemar Antunes

Resposta

Procurado pela reportagem e questionado sobre as denúncias, o prefeito respondeu através da assessoria de imprensa que a prefeitura tem conhecido do problema e aguarda o auxílio do Governo do Estado para otimizar a malha viária desse e de outros bairros do município.

Conforme a nota, no próximo dia 14, o prefeito terá uma audiência com o governador Wilson Lima e irá apresentar várias demandas do município ao governador, incluído as de infraestrutura.

