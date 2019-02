Deficiente intelectual desaparece após sair de casa no Lírio do Vale

Para falar com os parentes de Angélica, ligar para os números: (92) 99306-4992 ou 99202-4575 | Foto: Divulgação

Manaus - Angélica Magalhães da Silva Lima, 58, desaparecida desde a madrugada do dia 6 de fevereiro deste ano. A mulher saiu por volta das 5h da casa onde mora, situada na rua Caspio, bairro Lírio do Vale, zona Oeste de Manaus.

De acordo com a filha dela, Simone Cardoso, Angélica é uma pessoa com deficiência intelectual e faz uso de remédio controlado. Desde quarta-feira, os familiares não tiveram mais notícias sobre ela.

Quem puder colaborar com informações sobre o caso, deve entrar em contato com os servidores da Deops pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes de Angélica, ligar para os números: (92) 99306-4992 ou 99202-4575.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), Zona Centro-Oeste da cidade.

*Com informações da assessoria

Edição: Bruna Chagas

