Prefeito lança nova fase do programa jovem empreendedor em Manaus

Manaus - Mais de 200 pessoas participaram da aula inaugural da nova fase do projeto “Jovem Empreendedor” da Prefeitura Municipal de Manaus realizada nesta sexta-feira (8), no auditório Isabel Victória do Carmo Ribeiro, na sede da prefeitura, no bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus.

O primeiro curso será de Iniciação ao Empreendedorismo e começará na próxima segunda-feira (11) no auditório da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), na avenida Professor Nilton Lins, 3.259, Bloco D, Parque das Laranjeiras, bairro Flores, Zona Centro-Sul.

As aulas serão diárias de segunda a quinta-feira, das 18h às 22h, e aos sábados, das 8h às 17h. 400 pessoas participarão dessas aulas.

O Jovem Empreendedor é um projeto gerido pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) , em parceria com a Associação de Jovens Empresários do Amazonas (AJE-AM).

Durante a mesa da aula inaugural, o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, comparou os jovens empreendedores de países estrangeiros com os existentes aqui na cidade. “Eu vejo que nós durante muito tempo perdemos tempo buscando segurança e estabilidade e também fugimos da ideia de empreender e se arriscar”, avaliou.

Ele também aproveitou que estava falando de empreendedorismo para falar sobre a Zona Franca de Manaus. “ Se a Zona Franca acaba e ela acabará. Ela precisa de qualificação, de treinamento de mão de obra, ela precisa ter capacidade de promover desenvolvimento, ela tem que trazer inovação e atrair a atenção de novos governos. Eu falo isso independentemente do governo que está atualmente”, criticou.

Projeto é dividido em fases

Na primeira fase, mais de 1,5 mil pessoas se inscreveram para participar da primeira fase. A segunda consiste nas aulas que irão começar segunda-feira.

A terceira fase é relacionada as aulas do curso de Gestão de Primeira Empresa. A quarta é na facilitação para a contratação de crédito da primeira empresa.

Já na quinta fase é a própria criação da empresa, onde 100 projetos deverão ser selecionados para acompanhamento direto com a Associação de Jovens Empresários do Amazonas (AJE-AM).

A sexta e última fase chama-se “Clube da Primeira Empresa”, onde os projetos selecionados terão troca de experiências e o acompanhamento propriamente dito.

Todo estas etapas devem ter duração de 7 a 12 meses. Somente após o fim desse processo que a Prefeitura cogita uma nova versão do 'Jovem Empreendedor”.

Metas

De acordo com a prefeitura, Manaus é a segunda cidade a implementar o projeto e tem como meta atender até mil Empreendedores no 1° ciclo. Além disso, a prefeitura planeja realizar a abertura de até 100 empresas e registrar outras 53. Dentre os objetivos está até 100 encontros para contratação de crédito.

A Semjel planeja impactar até 4 mil jovens com workshops e 600 jovens com o projeto. Além disso, a pasta diagnosticará até 60 perfis empreendedores com até três reuniões para feedback do projeto.

Para maiores informações a prefeitura disponibiliza o site www.jovemempreendedormanaus.com

