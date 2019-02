Mais de 96 mil estudantes já realizaram cadastro para a meia passagem

Para quem vai receber o benefício da meia passagem pela primeira vez, após o cadastro, é necessário se dirigir a um dos postos do Sinetram para resgatar gratuitamente o cartão de estudante | Foto: Divulgação

Manaus - De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram), no período de 1º a 7 de fevereiro, 10.444 pessoas realizaram o cadastro para a meia passagem de estudante e 85.962 fizeram o recadastramento, totalizando 96.406 pessoas.

Para quem vai receber o benefício da meia passagem pela primeira vez, após o cadastro, é necessário se dirigir a um dos postos do Sinetram para resgatar gratuitamente o cartão de estudante.

Até o momento, foram emitidos 2.363 novos cartões no posto do Sinetram localizado na Constantino Nery, 445 no Terminal 3 e 450 no Terminal 5.

A estimativa é que sejam feitos 400 mil recadastros e 60 mil novos cartões de estudante sejam emitidos em 2019.

Recadastro Estudantil

No período de 1º a 28 de fevereiro, os estudantes interessados em continuar com o benefício da meia passagem deverão fazer o recadastramento pelo site: http://estudantes.manaus.am.gov.br/ .

O processo é online e após a aprovação não é necessário se dirigir ao Sinetram.

Primeira Via do Cartão

Para quem vai receber o cartão de estudante pela primeira vez é necessário acessar o site http://estudantes.manaus.am.gov.br/ e realizar um cadastro. Após 72h, é preciso se dirigir a um dos Postos do Sinetram localizados no T3, T5 ou ao lado do T1 munido de um documento de identificação mais a senha gerada no site. Em caso de menor de idade, deverá ir acompanhado de um responsável legal.

*Com informações da assessoria

