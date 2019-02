Amazonense busca se tornar jogador de futebol e prefeitura dá apoio

O apoio aos atletas amazonenses foi destacado pelo secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer | Foto: Divulgação

Manaus - Ser jogador de futebol é o sonho comum entre milhares de crianças e jovens brasileiros. E não é diferente para o amazonense Daniel Sampaio, de 16 anos, que para realizar seu sonho terá o apoio da Prefeitura de Manaus em busca de ser aprovado no teste que irá realizar na Associação Esportiva Olímpio, em Caldas Novas, Goiás.

De 11 a 18 de fevereiro, Daniel tentará alcançar o sonho que tem desde os sete anos de idade. Jogando na posição de meio-campo, o amazonense conta que se destacou em uma ‘peneira’ realizada em Manaus e foi convidado a participar do teste para ingressar no time sub-17 do Olímpio.

“É muito importante esse apoio da Prefeitura de Manaus. Já vinha treinando há muito tempo e agora com 16 anos é que estou tendo oportunidade de sair de Manaus pela primeira vez. Tomara que dê tudo certo lá e eu possa ser aprovado”, contou o futuro jogador.

O apoio aos atletas amazonenses foi destacado pelo secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos.

“A Prefeitura de Manaus, por determinação do prefeito Arthur Virgílio Neto, tem impulsionado o sonho dos jovens atletas amazonenses. Sabemos que é muito mais que treinar e se preparar, eles precisam ter essas oportunidades como terá Daniel e este apoio é fundamental para que eles alcancem seus objetivos”, ressaltou o secretário.

