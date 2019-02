Condutor perde controle de carro na Ponte Rio Negro e bate em mureta

Manaus - Um condutor, que não teve o nome divulgado, ficou ferido após perder o controle do veículo e bater contra a mureta de proteção lateral na ponte Jornalista Philiipe Daou (Ponte Rio Negro). A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), por volta das 9h deste sábado (9).

De acordo com informações do sargento Denis Wilson, a unidade de resgate da corporação situada no município de Cacau Pirêra estava em deslocamento para fazer a prevenção na Ponte Rio Negro e se deparou com a ocorrência. O veículo teria aquaplanado (deslizado na água), o motorista perdeu o controle e, em seguida, colidiu com o guard rali.

Bombeiros ajudaram o motorista após a colisão | Foto: Divulgação





A vítima apresentou apenas algumas escoriações, o airbag do carro foi acionado e ajudou a preservar a vida do condutor. A equipe também fez os procedimentos de segurança, lavagem da pista e o local foi entregue para a Polícia Militar.

O condutor permaneceu consciente, teve apenas escoriações leves e precisou apenas de atendimento básico de primeiros socorros. Ele preferiu aguardar o guincho no local do acidente para fazer a remoção do veículo.

